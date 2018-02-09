Незаконно посещавший Крым боец Рой Джонс завершил карьеру: видео

Легендарный американский боксер Рой Джонс-младший провел последний бой в 29-летней карьере профессионала, одержав победу единогласным решением судей над малоизвестным Скоттом Сигмоном. Об этом сообщает сайт о боксе vRINGe.

Как отмечает источник, несмотря на почтенный возраст, преимущество ветерана было неоспоримым, что и зафиксировали судьи на картах: трижды по 98:92 в пользу Джонса (66-9, 47 КО).

"Я по-прежнему люблю бокс. Точно так же, как в те дни, когда был чемпионом мира, когда был реально хорош. Но вечно карьера продолжаться не может. Не важно, осталась у меня любовь и страсть к боксу или угасла. Пришло время. Я готов повесить перчатки на гвоздь", - заявил 49-летний Джонс после боя.

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Джонс-младший в любительском боксе завоевал серебряную медаль на Играх в Сеуле-1988 (хотя де-факто выиграл финальный бой). На профессиональном ринге он стал чемпионом мира в четырех весовых категориях, абсолютным чемпионом в полутяжелом весе, а также неоднократно возглавлял рейтинги лучших бойцов современности независимо от весовых категорий.

В последние годы Рой, который на пике карьеры категорически отказывался ездить на территорию противников, "потому что это они должны ехать к звезде", неоднократно посещал Россию в качестве оппонента для местных боксеров.

Он также незаконно побывал на территории временно оккупированного Крыма и принял из рук президента РФ Владимира Путина российский паспорт.

Видео: Youtube / iNeedRest

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