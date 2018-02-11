USD:  27.02  27.38   EUR:  33.06  33.65  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

17-летняя украинка победила в престижном турнире по дзюдо: видео

11.02.2018, 09:47

Украинская дзюдоистка 17-летняя Дарья Билодид впервые выступила на турнире серии Grand Slam и сразу выиграла золото в весовой категории до 48 кг. Об этом сообщает Xsport.ua.

"На соревнования в Париже украинка сначала без проблем вышла из группы D, а после одержала победу 22-летней японкой Фуной Танаки, а в финале оказалась сильнее представительницы Южной Кореи Канг Ю Чже Онг", - отмечается в сообщении.

Бронзу турнира завоевала также другая украинка Марина Черняк. Украинская дзюдоистка потерпела одно поражение в группе С, а после выиграла у израильтянки Ширы Ришони и оставила без бронзовой медали испанку Юлию Фигуэроа. 

Читайте также: Украинская спортсменка завоевала первенство Европы по дзюдо

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.


Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярное видео
Все видео
Новости раздела
Все новости
 