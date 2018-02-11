17-летняя украинка победила в престижном турнире по дзюдо: видео

Украинская дзюдоистка 17-летняя Дарья Билодид впервые выступила на турнире серии Grand Slam и сразу выиграла золото в весовой категории до 48 кг. Об этом сообщает Xsport.ua.

"На соревнования в Париже украинка сначала без проблем вышла из группы D, а после одержала победу 22-летней японкой Фуной Танаки, а в финале оказалась сильнее представительницы Южной Кореи Канг Ю Чже Онг", - отмечается в сообщении.

Бронзу турнира завоевала также другая украинка Марина Черняк. Украинская дзюдоистка потерпела одно поражение в группе С, а после выиграла у израильтянки Ширы Ришони и оставила без бронзовой медали испанку Юлию Фигуэроа.

Читайте также: Украинская спортсменка завоевала первенство Европы по дзюдо

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



