Олимпиада-2018: украинский спортсмен выпал из саней - видео
Ukraine's Andriy Mandziy lost control but jumped back on his sled to stay in the competition #PyeongChang2018 pic.twitter.com/2ZCBcFuE87— CBC Olympics (@CBCOlympics) 10 лютого 2018 р.
На Олимпийских играх в Пхенчхане украинский спортсмен-саночник Андрей Мандзий выпал из саней во время заезда, но сумел заскочить в них на ходу и продолжить гонку.
Экстремальное видео происшествия опубликовали CBC Olympics в Twitter.
29-летний спортсмен выпал из санок на скорости 101,4 километра в час. Он финишировал на 40-м месте. Во втором заезде украинец стал 25-м.
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