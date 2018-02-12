Олимпиада-2018: украинский спортсмен выпал из саней - видео

На Олимпийских играх в Пхенчхане украинский спортсмен-саночник Андрей Мандзий выпал из саней во время заезда, но сумел заскочить в них на ходу и продолжить гонку.

Экстремальное видео происшествия опубликовали CBC Olympics в Twitter.

29-летний спортсмен выпал из санок на скорости 101,4 километра в час. Он финишировал на 40-м месте. Во втором заезде украинец стал 25-м.

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