У французской фигуристки порвалось платье на Олимпиаде: видео

У французской фигуристки Габриэллы Пападакис во время парного выступления на Олимпиаде с Гийомом Сизероном расстегнулась застежка на платье.

Курьез случился во время исполнения короткого танца. Из-за расстегнувшейся застежки у Пападакис оголилась грудь. Но это не помешало французам показать хороший результат - с оценкой 81,93 они заняли второе место.

На пресс-конференции после выступления Пападакис заявила, что проблема с расстегнувшимся платьем на таких соревнованиях - это "кошмар", и ей оставалось только молиться, чтобы оно не слетело.

Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (фото - Getty Images)

"Это меня отвлекло, когда такое случилось на Олимпиаде - это кошмар. Это произошло в несколько первых секунд, но мы собрались и продолжили прокат, не было другого выбора", - добавила фигуристка.

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