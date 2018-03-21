В Украину вернулись из Пхечхана украинские паралимпийцы: видео
21.03.2018, 03:48
В Украину вернулась из Пхенчхана национальная паралимпийская сборная.
Спортменов встречали в аэропорту "Борисполь". Они привезли из Южной Кореи 22 медали. В итоговом медальном зачете они заняли шестое место, получив 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей.
Министр спорта Игорь Жданов уже заявил, что паралимпийцам выплатили денежные вознаграждения за медали Паралимпиады-2018 на общую сумму 90 млн грн.
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