Гимнаст Радивилов завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира
23.03.2018, 20:59
Украинский гимнаст Игорь Радивилов стал победителем этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар). Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет.
Радивилов завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах.
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