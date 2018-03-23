Гимнаст Радивилов завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира

Украинский гимнаст Игорь Радивилов стал победителем этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар). Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет.

Радивилов завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах.

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