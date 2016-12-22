Взрыв в метро Москвы зафиксировала камера регистратора: видео
В сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент взрыва, прогремевшего сегодня утром, 22 декабря, на станции метро Коломенская в Москве. Видео обнародовано на канале YouTube Владимир Сухарев.
На видео, снятом с помощью автомобильного регистратора, взрыв раздается как раз в момент проезда автомобиля возле станции метро.
Сегодня утром в Москве, в южном вестибюле станции метро Коломенская, прогремел мощный взрыв. По последним данным, травмы получили семь человек. Предварительной причиной взрыва правоохранители называют разгерметизацию газового баллона у строителей, работавших в переходе.
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