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В пригороде Рима прогремел взрыв: есть погибшие - видео

29.12.2016, 13:30

В результате взрыва в здании в пригороде Рима погибли двое человек. Об этом сообщает Ruptly.

По информации издания, еще двое вчера, 28 декабря, пропали без вести.

29 декабря сообщалось, что 33 человека получили ранения в провинции Лейте на Филиппинах в результате взрыва во время любительского боксерского поединка.

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