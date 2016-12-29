В пригороде Рима прогремел взрыв: есть погибшие - видео

В результате взрыва в здании в пригороде Рима погибли двое человек. Об этом сообщает Ruptly.

По информации издания, еще двое вчера, 28 декабря, пропали без вести.

29 декабря сообщалось, что 33 человека получили ранения в провинции Лейте на Филиппинах в результате взрыва во время любительского боксерского поединка.

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