Байден: О части ответа США на кибератаки РФ вы никогда не узнаете
О некоторых секретных мерах, которые принял Белый дом в ответ на кибератаки российских спецслужб, общественность не узнает никогда. Об этом заявил в интервью каналу PBC уходящий со своего поста одновременно с американским лидером Бараком Обамой вице-президент США Джозеф Байден.
"О некоторых вещах, которые мы проделали, вы узнаете, а о некоторых - не узнаете. И мы сделали и то, и другое: то, о чем вы знаете, и о чем - нет", - сказал он.
В качестве примера публичных контрмер против российской киберагрессии Байден назвал высылку российских дипломатов в канун Нового года.
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Вчера, 5 января, спецслужбы США передали Обаме доклад о вмешательстве РФ в ход выборов американского президента. Сегодня разведка проведет на эту же тему спецбрифинг для избранного президента Трампа.
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Видео: Youtube / PBS NewsHour
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