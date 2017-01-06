В Тайване на похоронах политика танцевали 50 стриптизерш: видео

В Тайване в похоронной процессии местного политика Тунга Сыана приняли участие 50 стриптизерш. Семья покойного объяснила, что он был очень жизнелюбивым человеком, сообщает ВВС.

Устроив ему такие похороны, родственники хотели отдать дань этой черте Тунга Сыана.

Процессия состояла из джипов, из которых неслась громкая музыка. За ними шли барабанщики и маршировал специальный танцевальный коллектив. Приглашенные актеры были одеты в костюмы божеств и гигантских кукол.

Тунга Сыан в последние годы возглавлял местный совет. Он был очень популярной фигурой в политических кругах Тайваня.

Агентство отмечает, что мужчина умер в возрасте 76 лет от болезни, название которой не уточняется.

"За два дня до похорон он явился нам во сне и сказал, что хочет именно такую церемонию", - сказал брат покойного.

На самом деле, участие стриптизерш в похоронах довольно частая практика в Тайване и Китае. Цель стриптизерш не только в привлечении толпы, чтобы увеличить число скорбящих, но и в "успокоении блуждающих духов", а также чтобы дать умершему "последнее ура".

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