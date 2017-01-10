В Польшу прибыли танки из США: видео

В сети опубликовано видео прибытия танков из США в Польшу. Разгрузка военной техники и размещение войск является ответной реакцией блока на наращивание военного присутствия РФ в приграничных с Европой областях и агрессию против Украины.

На видео запечатлен момент разгрузки танков в Польше, комментарии военных НАТО, а также фото прибытия американских танков в Германию.

6 января в немецком городе Бремерхафен началась разгрузка транспортного судна Resolve, на котором прибыла первая партия американских танков, грузовых автомобилей и других транспортных средств в рамках укрепления границ Восточной Европы на фоне агрессивных действий России. Всего из США будет поставлено более 2500 единиц техники. Это самый большой трансфер вооружений из США в Европу с момента развала Советского Союза.

7 января 250 военнослужащих бронетанковой бригады США прибыли в аэропорт Вроцлава.

8 января сообщалось, что немецкие истребители Eurofighter вновь совершат тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии.

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