Студент снял для Adidas ролик, собравший 10 млн просмотров: видео

Ойген Мерхер, 26-летний студент, снял для спортивной компании Adidas рекламный ролик Break Free, который набрал почти 10 млн просмотров на Youtube.

Главный герой ролика - бывший марафонец, который доживает свою жизнь в доме престарелых, пока он не находит старую пару кроссовок Adidas. После этого он решает снова начать бегать. И хотя служащие учреждения мешают ему, с помощью друзей ему удается воплотить задуманное.

Издание The Huffington Post сообщает, что в Adidas проигнорировала вирусный ролик студента.

"Мы отправили его (ролик, - ред) в Adidas, но так и не получили ответа", - сообщил Мерхер.

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