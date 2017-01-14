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Ракета Falcon 9 успешно вывела 10 спутников на орбиту: видео

14.01.2017, 23:30
Компания SpaceX предпринимателя-новатора Илона Маска успешно запустила ракету Falcon 9, которая вывела на орбиту 10 спутников для компании Iridium. Об этом сообщает AFP.

Запуск состоялся в 15:54 по киевскому времени с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии и стал первым успехом Falcon 9 после взрыва ракеты в сентябре 2016 года.

Выведенные на орбиту спутники являются первыми в серии запусков, запланированных для обновления глобальной коммуникационной сети Iridium. Проект стоимостью $3 млрд нацелен направить 81 спутников на околоземную орбиту в ближайшие месяцы.

Нижняя ступень ракеты успешно совершила посадку на платформу в Тихом океане.

1 сентября 2016 года на мысе Канаверал в штате Флорида на пусковой платформе произошел взрыв ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. По информации NASA, взрыв произошел в результате подготовки к запланированному на 3 сентября запуску ракеты.

Комментируя взрыв ракеты Falcon 9 компания SpaceX заявила, что никто не пострадал в результате происшествия. Взрыв ракеты произошел в результате "аномалии", отметили в компании.

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