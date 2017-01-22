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В Румынии проходят массовые протесты против амнистии: видео

22.01.2017, 20:14

Многотысячные акции протеста проходят в самых крупных городах Румынии. Участники митинга требуют отменить указ об амнистии и помиловании для коррумпированных чиновников. Об этом сообщает Укринформ.

Организатором акции выступила общественная организация "Коррупция убивает".

"Мы находимся тут, чтобы требовать от правительства отмены указа об амнистии и помиловании, в результате которого на воле могут оказаться много коррумпированных чиновников, осужденных уже судебных инстанцией", - заявил один из организаторов акции протеста.

Как сообщается, митингующие скандируют "Преступники должны сидеть в тюрьме", "Хотим Румынию без преступников" и другие лозунги.

14 января в Румынии отменили уплату государственной пошлины за получение гражданства и загранпаспорта. 

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