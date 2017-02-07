После Белого дома: Обама занялся кайтсерфингом - видео
44-ый президент США Барак Обама после окончания второго президентского срока вместе с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном занялся экстремальным водным спортом. Соответствующие видео и фото опубликованы на сайте компании Брэнсона.
Сообщается, что Обама вместе с экс-первой леди Мишель отправился на собственный курорт Брэнсона в Карибском море. Брэнсон поспорил с Обамой, что он быстрее научится кататься на фойлборде, чем экс-президент - на кайтсерфинге.
После нескольких дней подготовки Обама и Брэнсон провели соревнование, в котором победил бывший президент США.
Обама проехал на доске 100 метров, тогда как Бренсон на фойлборде - 50 метров.
Фото, видео: Virgin
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