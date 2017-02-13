Опасную дамбу в Калифорнии запечатлели с воздуха: видео

По меньшей мере 188 тыс человек были эвакуированы из нескольких городов в Северной Калифорнии после повреждения дамбы на озере Оровилль. Об этом сообщает CNN.

Как сообщалось ранее, власти штата обнаружили в плотине пробоину размером примерно 60 метров в ширину, которая продолжает увеличиваться. Было объявлено экстренную эвакуацию населения.

Издание отмечает, что был открыт аварийный водосброс, который предотвратил переполнение плотины. По словам местных чиновников, прорыв дамбы может обрушить 30-метровую стену бетона вниз по течению реки.

Губернатор штата Калифорния Джерри Браун выступил с экстренным обращением, чтобы помочь местным органам с эвакуацией.

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