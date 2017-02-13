Опасную дамбу в Калифорнии запечатлели с воздуха: видео
По меньшей мере 188 тыс человек были эвакуированы из нескольких городов в Северной Калифорнии после повреждения дамбы на озере Оровилль. Об этом сообщает CNN.
Как сообщалось ранее, власти штата обнаружили в плотине пробоину размером примерно 60 метров в ширину, которая продолжает увеличиваться. Было объявлено экстренную эвакуацию населения.
Издание отмечает, что был открыт аварийный водосброс, который предотвратил переполнение плотины. По словам местных чиновников, прорыв дамбы может обрушить 30-метровую стену бетона вниз по течению реки.
Губернатор штата Калифорния Джерри Браун выступил с экстренным обращением, чтобы помочь местным органам с эвакуацией.
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