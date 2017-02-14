НАТО: страны ЕС и Канада увеличили оборонные расходы на $10 млрд
Расходы на оборону стран Североатлантического альянса (без учета США) за прошлый год возросли на $10 млрд. Такую сумму озвучил перед началом встречи министров обороны членов НАТО в Брюсселе генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.
"Расходы на оборону увеличились 3,8% среди европейских союзников и Канады. Это значительно больше, чем мы рассчитывали, - примерно 10 миллиардов долларов", - сказал он.
По словам генсека НАТО, "жизненно важно" сохранить такую тенденцию в будущем "для усиления обороны".
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Также Столтенберг отметил, что путь к тому, чтобы все страны блока начали выделять по меньшей мере два процента от своего показателя ВВП на оборону - "неблизкий", так как на сегодня только пять государств Альянса достигли этого показателя.
Страны Балтии и Румыния приближаются к 2% от ВВП на оборонные расходы, уточнил он.
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На министерской встрече НАТО стороны обсудят новую схему распределения финансирования блока, а также решат, какую роль НАТО будет играть в ситуации с миграционным кризисом.
Видео: Youtube / NATO News
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