Протесты в Париже: полиция применила слезоточивый газ - видео

В Париже полиция применила слезоточивый газ во время столкновений с участниками протеста, которые митинговали против насилия со стороны правоохранительных органов. Об этом сообщает Le Figaro.

Около сотни человек вышли на акцию протеста по "делу Тео" - 22-летний чернокожий мужчина говорит, что полицейские его изнасиловали, используя полицейской дубинку.

Издание отмечает, что некоторые участники проявляли агрессивность: жгли мусорные баки, бросали файеры и бутылки в сторону полицейских.

В ответ полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.





Фото: standard.co.uk

В результате столкновений двое спецназовцев получили травмы различной степени тяжести.

Недавно в пригородах Парижа задержали 37 человек.

Молодой человек, который сейчас находится в больнице, утверждает, что правоохранители жестоко изнасиловали его с использованием полицейской дубинки.

7 февраля сообщалось, что во Франции полицейскому выдвинуто подозрение в жестоком изнасиловании жителя пригорода Парижа.

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