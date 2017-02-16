Протесты в Париже: полиция применила слезоточивый газ - видео
Affrontements et jets massive de gaz lacrymogène à #Barbes. La foule est nassée mais les gaz sont partout pic.twitter.com/aBj2dtyfPZ— Cyril Castell (@13kapsy) 15 лютого 2017 р.
В Париже полиция применила слезоточивый газ во время столкновений с участниками протеста, которые митинговали против насилия со стороны правоохранительных органов. Об этом сообщает Le Figaro.
Около сотни человек вышли на акцию протеста по "делу Тео" - 22-летний чернокожий мужчина говорит, что полицейские его изнасиловали, используя полицейской дубинку.
Издание отмечает, что некоторые участники проявляли агрессивность: жгли мусорные баки, бросали файеры и бутылки в сторону полицейских.
В ответ полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.
Фото: standard.co.uk
В результате столкновений двое спецназовцев получили травмы различной степени тяжести.
Недавно в пригородах Парижа задержали 37 человек.
Молодой человек, который сейчас находится в больнице, утверждает, что правоохранители жестоко изнасиловали его с использованием полицейской дубинки.
7 февраля сообщалось, что во Франции полицейскому выдвинуто подозрение в жестоком изнасиловании жителя пригорода Парижа.
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