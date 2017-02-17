Трамп посоветовал задавшему вопрос журналисту "сесть и помолчать"

Президент США Дональд Трамп назвал лжецом задавшего ему вопрос об увеличении случаев антисемитизма в США журналиста и посоветовал тому "сесть на место и помолчать". Об этом сообщает телеканал CNN.

На вчерашней пресс-конференции в Белом доме американский лидер попросил "дружелюбных репортеров" задавать ему вопросы. Некто Джейк Таркс, представившийся журналистом проеврейского издания Ami Magazine, прежде чем задать вопрос, уточнил, что не видит антисемитизма в словах и действиях как Трампа, так и его окружения. Вопрос затрагивал тему угроз неизвестных "взорвать" 48 центров еврейских общин в США.

"Мы обеспокоены тем, что нет реакции властей на рост антисемитизма. Как правительство намерено об этом позаботиться?" - спросил Таркс.

Трамп прервал его репликой: "Видите, он говорил, что задаст простой и легкий вопрос, а это не такой", на что журналист оппонировал заявлением, что "это важный вопрос".

"Это непростой вопрос. Нечестный. Окей, садитесь. Я понял то, что вы хотите дальше сказать. Вот в чем история, ребята. Первое: я - наименьший антисемит, которого вы видели за всю свою жизнь. Второе. Расизм. Я последний, кого можно обвинить в расизме", - заявил Трамп.

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Таркс поднял руку снова и попытался заговорить.

"Тихо-тихо-тихо, - прервал его президент. - Видите, как он соврал? Он собирался задать "очень прямой и простой вопрос". Ага, добро пожаловать в мир СМИ".

Журналист лишь покачал головой, пока Трамп не останавливался, считая, что представитель СМИ обвинил его в антисемитизме. Упомянув недавнюю позитивную встречу с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, президент США резюмировал: "Забудьте. Вам стоило бы принять это вместо того чтобы подниматься и задавать очень оскорбительный вопрос".

Далее Трамп заявил, что антисемитизм якобы исходит от его политических оппонентов, которые используют такие обвинения для того, чтобы настроить людей против него.

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Позднее Таркс у себя в Twitter написал, что "президент Трамп явно неправильно интерпретировал мой вопрос. Очень жаль. Я буду добиваться разъяснений".

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