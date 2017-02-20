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Убийство брата Ким Чен Ына: появилось видео

20.02.2017, 03:27

Появилось смонтированное видео нескольких камер наблюдений аэропорта Куала-Лумпур, где был убит сводный брат лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чен Нам. 

К Ким Чен Наму подходят двое, предположительно, женщин. Одна из них сзади подносит что-то к его лицу и уходит. Ей понадобилось меньше трех секунд.

Затем брат северекорейского лидера обращается к сотрудникам аэропорта, объясняет им что-то и идет с ними в медпункт. 

Старший брат северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля.

Ким Чен Нам являлся старшим сыном бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира и приходился сводным братом нынешнему лидеру КНДР - Ким Чен Ыну, у них разные матери.

Он ранее считался одним из претендентов на место лидера Северной Кореи. Однако в 2001 году у него возник конфликт с отцом после неудачной попытки попасть в Японию по поддельному паспорту и он решил уехать из страны.

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