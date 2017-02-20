Убийство брата Ким Чен Ына: появилось видео

Появилось смонтированное видео нескольких камер наблюдений аэропорта Куала-Лумпур, где был убит сводный брат лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чен Нам.

К Ким Чен Наму подходят двое, предположительно, женщин. Одна из них сзади подносит что-то к его лицу и уходит. Ей понадобилось меньше трех секунд.



Затем брат северекорейского лидера обращается к сотрудникам аэропорта, объясняет им что-то и идет с ними в медпункт.