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В Австралии самолет врезался в крышу ТЦ: видео

21.02.2017, 06:13

Небольшой легкомоторный самолет врезался в торговый центр неподалеку от аэропорта Иссендон за пределами Мельбурна. Об этом сообщила местная полиция, передает Reuters.

"На данном этапе мы не располагаем информацией о возможных жертвах", - сообщили журналистам в полиции.

Однако как передает Би-би-си, на борту самолета находились пять человек - все они погибли.

По данным СМИ, произошло крушение пятиместного самолета. На место прибыли пожарные. 

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