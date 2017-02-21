В Австралии самолет врезался в крышу ТЦ: видео
21.02.2017, 06:13
Небольшой легкомоторный самолет врезался в торговый центр неподалеку от аэропорта Иссендон за пределами Мельбурна. Об этом сообщила местная полиция, передает Reuters.
"На данном этапе мы не располагаем информацией о возможных жертвах", - сообщили журналистам в полиции.
Однако как передает Би-би-си, на борту самолета находились пять человек - все они погибли.
По данным СМИ, произошло крушение пятиместного самолета. На место прибыли пожарные.
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