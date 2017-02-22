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В Нью-Йорке подростки провалились под лед, делая селфи: видео

22.02.2017, 01:58

Семеро подростков провалились под лед в Центральном парке Нью-Йорка. Об этом сообщает NBC New York.

На фоне подростков с берега озера хотели сделать селфи мама с дочерью, которые приехали из Парагвая. В момент съемки семеро подростков в возрасте от 10 до 15 лет провалились под лед. 

Им помогли два скейтбордиста. У некоторых подростков пневмония, никто серьезно не пострадал. 

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