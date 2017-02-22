В Нью-Йорке подростки провалились под лед, делая селфи: видео
22.02.2017, 01:58
Семеро подростков провалились под лед в Центральном парке Нью-Йорка. Об этом сообщает NBC New York.
На фоне подростков с берега озера хотели сделать селфи мама с дочерью, которые приехали из Парагвая. В момент съемки семеро подростков в возрасте от 10 до 15 лет провалились под лед.
Им помогли два скейтбордиста. У некоторых подростков пневмония, никто серьезно не пострадал.
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