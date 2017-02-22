Новое открытие NASA: онлайн-трансляция (завершена)

В штаб-квартире Американского аэрокосмического агентства (NASA) в Вашингтоне сегодня провели анонсированную ранее пресс-конференцию, в ходе которой ученые объявят о новом открытии. Тема выступления - "Открытие за пределами нашей Солнечной системы". Ученые представили новые данные об изучении экзопланет. В этот материал LIGA.net собрала самое интересное с пресс-конференции.



20:39. Резюмируя. Найдены семь планет в одной системе, из которых три планеты - потенциальная новая Земля, где, по предварительным данным, должны быть все условия для жизни (масса, близость к звезде и так далее). Точно ли там есть вода и кислород - предмет дополнительных исследований. Ученые указывают, что жидкая вода должна быть на всех семи планетах. Но больше всего шансов именно у трех, которые находятся в так называемой "обитаемой зоне" (это когда условия очень схожи с Земными и предполагают возможность наличия воды - достаточно далеко и достаточно близко к своему светилу). В целом в системе повторяется (с различиями) земной вариант обстоятельств для возникновения жизни. То есть, условия, которые сложились в Солнечной системе якобы случайно или чудом, на самом деле - не случайны. И то же самое может, оказывается, повториться и в других уголках Вселенной.

20:39. Дополнительные факты о планетах удалось узнать с помощью телескопа Spitzer. "Это самый захватывающий результат, который я видел за 14 лет деятельности Spitzer", - сказал Шон Кэри, менеджер Spitzer Science Center НАСА в Калифорнийском технологическом институте. Spitzer продолжит наблюдения, чтобы уточнить понимание этих планет. К нему присоединится и космический телескоп Джеймса Вебба, который запустят в 2018-м году (предварительно).

20:38. Сравнивая с Солнцем, ученые говорят, что звезда TRAPPIST-1 - это ультра-холодный карлик. Настолько холодный, что жидкая вода вполне может быть на орбите планет непосредственной близости к нему. Планеты также очень близки друг к другу. В NASA говорят, что если бы человек стоял на поверхности одной из планет, можно было бы видеть даже геологические особенности или облака соседних миров. Они были бы в разы крупнее, чем Луна в Земном небе.

20:38. "Семь чудес TRAPPIST-1 являются первыми планетами земного размера, которые были найдены на орбите такого рода звезды", - говорит Майкл Гиллон, ведущий автор статьи и главного исследователя обследования TRAPPIST экзо-планет в Университете Льежа, Бельгия.

20:37. На основе их плотности ученые полагают, что все планеты TRAPPIST-1, вероятно, каменистые. Дальнейшие наблюдения позволят ответить на вопрос, есть ли на них жидкая вода. Ученые считают - она есть наверняка. Одна из семи планет, самая дальняя, может оказаться ледяной, говорят ученые, - "как снежный ком".

20:36. Название системы связано с телескопом, который ее и открыл. Телескоп находится в Чили. Его полное название - Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope (TRAPPIST).

20:35. Система TRAPPIST-1 находится примерно в 40 световых годах от Земли (235 триллионов миль). С точки зрения расстояний в космосе - это относительно близко.



Виртуальная модель звездной системы TRAPPIST-1

20:30. "Нам нужно продолжать исследования. Для этого понадобится время. Возможно, мы сможем сказать больше об этих планетах в 2020-х", - говорят ученые.



20:28. Маловероятно, считают ученые, что у этих планет, настолько близких друг к другу и к звезде, есть спутники. Сама система немолодая. При этом звезды очень медленно эволюционируют, говорят ученые.



20:24. Было сделано огромное количество исследований. "Вопрос одиноки ли мы во вселенной будет волновать нас ближайшее десятилетия", - сказал один из ученых.

20:22. "Теперь нам нужно больше времени, чтобы детальнее изучить эти планеты, чтобы узнать больше о кислороде и воде на этих планетах - действительно ли все так, как выглядит. Но теперь наши наблюдения сосредоточатся на этом", - говорят ученые.

20:21. "Это открытие подтверждает: такие же условия, как сложились на Земле, вовсе не случайность. Таких "совпадений" может быть миллиарды", - говорят ученые. То есть, те обстоятельства, которые привели к возникновению жизни на Земле, точно так же, как оказалось, могут возникнуть и в других уголках вселенной. И теперь у ученых есть доказательства, что земной случай - не уникальный.

20:20. "Земля не одинока. Представьте себе, сколько вариантов и возможностей теперь открывается", - говорит один из ученых.

20:18. Открытие планет именно этой системы так важно, потому что новый телескоп, который будет запущен позже, сможет более подробно их исследовать: узнать, есть ли там действительно вода, измерить температуру.

20:14. Ученые отметили, что им известны только размеры, орбиты, количество радиации на планетах, однако для более детального изучения понадобится время.

20:12. Ученые обнаружили, что из семи планет звезды TRAPPIST-1, три планеты находятся в так называемой обитаемой зоне. На них, согласно предварительным наблюдениям, должны быть вода и кислород. То есть, может быть жизнь.



Так, вероятно, может выглядеть поверхность одной из семи открытых ученными NASA планет в системе TRAPPIST-1 (фото - nasa.gov)



20:05. Астроном Микаель Жийон рассказывает об открытии: был использован телескоп Спицер, было открыто семь экзо-планет на орбите звезды TRAPPIST-1. Это самое большое количество планет, обнаруженных на орбите звезды вне Солнечной системы. Эта звезда намного меньше и менее горячая чем Солнце, но тем не менее, ученый отметил, что в той системе, могут существовать условия для жизни.



Фото: скриншот

20:03. Представитель NASA подтвердил: ученные собираются сообщить об открытии семи новых экзо-планет.

20:00. Началась трансляция пресс-конференции. Зрителям представляют спикеров и участников.

19:55. Пресс-конференция начнется ровно в 20:00. Сейчас за пресс-конференцией NASA следят по всему земному шару. Осталось пять минут.

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