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В Амстердаме у самолета при посадке сломалось шасси: видео

24.02.2017, 05:28

У британского пассажирского самолета сломалось шасси во время приземления в аэропорту Амстердама. Об этом сообщает CNN.

Никто не пострадал. На борту было 55 паасажиров.

Лайнер приземлялся при сильном ветре.

Британская авиакомпания подтвердила, что такой инцидент с самолетом, который прилетел из Эдинбурга, был. Сейчас его расследуют.

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