В Амстердаме у самолета при посадке сломалось шасси: видео

У британского пассажирского самолета сломалось шасси во время приземления в аэропорту Амстердама. Об этом сообщает CNN.



Никто не пострадал. На борту было 55 паасажиров.



Лайнер приземлялся при сильном ветре.



Британская авиакомпания подтвердила, что такой инцидент с самолетом, который прилетел из Эдинбурга, был. Сейчас его расследуют.



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