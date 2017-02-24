В Амстердаме у самолета при посадке сломалось шасси: видео
24.02.2017, 05:28
У британского пассажирского самолета сломалось шасси во время приземления в аэропорту Амстердама. Об этом сообщает CNN.
Никто не пострадал. На борту было 55 паасажиров.
Лайнер приземлялся при сильном ветре.
Британская авиакомпания подтвердила, что такой инцидент с самолетом, который прилетел из Эдинбурга, был. Сейчас его расследуют.
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