Теракт в сирийском Эль-Бабе: опубликовано видео взрыва
An ISIS suicide bomber blew himself up in the Euphrates forces and the Turkish army before withdrawing from the Al-Bab pic.twitter.com/Qc62kW4GFj— Yusha Yuseef (@MIG29_) 23 лютого 2017 р.
Опубликовано видео теракта, совершенного смертником в сирийском городе Эль-Баб и унесшего жизни около 30 человек. Запись взрыва в своем Twitter обнародовал сирийский журналист Юша Юсиф.
На кадрах, снятых с воздуха, видно, как один из движущихся по дороге автомобилей внезапно взрывается, вверх поднимаются клубы дыма и пыли.
Ранее сегодня, 24 февраля, сообщалось, что вблизи Эль-Баба взорвался автомобиль. По данным правозащитников, в результате погибли почти 30 человек, большинство - члены поддерживаемых Турцией повстанческих группировок, которые накануне отвоевали город у боевиков экстремистской группировки Исламское государство. Взрывное устройство привел в действие смертник.
16 февраля 2017 года турецкая армия взяла Эль-Баб, однако фактически бои в городе продолжались еще некоторое время.
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Боевики ИГ удерживали Эль-Баб с конца 2013 года. Населенный пункт считался последним оплотом исламистов в провинции Алеппо на севере Сирии.
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