На улице Нью-Йорка Обаму встречали как рок-звезду: видео
24.02.2017, 22:21
Толпа из нескольких сотен человек встречала 44-го президента США Барака Обаму громкими приветствиями и аплодисментами, когда он вышел из бизнес-центра в Нью-Йорке. Об этом сообщает Business Insider.
Появление экс-президента на публике вызвало настоящее потрясение у прохожих, которые пытались запечатлеть его на камеру в то время как он направлялся к своему кортежу.
Неизвестно, с какой целью Обама посещал офисный центр на Пятой авеню в Манхэттене, представитель фонда президента отказался от комментариев.
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