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В РФ по ошибке повесили билборд с украинскими военными: видео

25.02.2017, 06:17

В городе Новороссийск на юге Российской Федерации разместили билборд на 23 февраля, на котором изображены военнослужащие в украинской форме. Внимательные прохожие обратили внимание на трезубец на бляхе ремня и пуговицах формы военных на баннере. 

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