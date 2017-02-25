В РФ по ошибке повесили билборд с украинскими военными: видео
25.02.2017, 06:17
В городе Новороссийск на юге Российской Федерации разместили билборд на 23 февраля, на котором изображены военнослужащие в украинской форме. Внимательные прохожие обратили внимание на трезубец на бляхе ремня и пуговицах формы военных на баннере.
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