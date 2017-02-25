В РФ по ошибке повесили билборд с украинскими военными: видео

В городе Новороссийск на юге Российской Федерации разместили билборд на 23 февраля, на котором изображены военнослужащие в украинской форме. Внимательные прохожие обратили внимание на трезубец на бляхе ремня и пуговицах формы военных на баннере.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.