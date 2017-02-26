В Москве проходит марш памяти Бориса Немцова

В Москве более семи тысяч россиян собрались на марш памяти в честь Бориса Немцова, убитого в 2015 году. Об этом сообщает Дождь.

В связи с мероприятием в центре Москвы усилили меры безопасности, движение по бульварам перекрыто.

Заявленная численность участников - до 30 тысяч человек, отмечает издание. По последним данным, количество людей, которые прошли через рамки металлоискателя, превышает 7,7 тысяч человек.

Участники марша пройдут по внешней стороне бульварного кольца до Чистых прудов, после чего повернут на проспект Сахарова.

Борис Немцов, один из самых острых критиков президента РФ Владимира Путина, был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года. По подозрению в убийстве политика были задержаны выходцы из Чечни. Заказчиком убийства многие обозреватели считают лично президента РФ.

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