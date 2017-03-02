В РФ требуют расследовать источники состояния Медведева: видео

Сегодня, 2 марта, российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование об активах премьер-министра России Дмитрия Медведева в РФ и за границей. По этим материалам основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией подал заявление в Следком РФ с требованием открыть уголовное производство на главу правительства, а также олигарха Алишера Усманова. Об этом пишет прокремлевская газета Ведомости.



По данным расследователей, посредством различных фондов Медведев владеет активами на сумму более 70 млрд рублей (более 30 млрд грн).



У Навального считают, что некоторые эпизоды сотрудничества премьера РФ и Усманова подпадают под статьи "получение взятки" и "дача взятки". Речь идет о передаче олигархом одному из фондов Медеведева земельного участка в селе Знаменское Московской области с жилым домом, рыночная стоимость которого около пяти миллиардов рублей (около 2,3 млрд грн).



Заявления против российского премьера подано в режиме онлайн, им уже присвоены номера. Аналогичные заявления были отправлены в МВД РФ и Минюст РФ. Ответа Следкома РФ пока не было.



Читайте также: Новая песня Слепакова о Медведеве и россиянах: Денег нет, но вы держитесь



2 марта 2017 года Навальный опубликовал расследование, в котором идет речь о том, что имущество Медведева формально принадлежит сети некоммерческих фондов, оформленных на его доверенных лиц и родственниками. Расследователи утверждают, что эти структуры получают "пожертвования" от олигархов и банков, после чего средства идут на покупку предметов роскоши, яхт и дорогих зданий, как в РФ, так и за границей.



У Медведева заявили, что это расследование является "предвыборным пиаром" Навального.

Видео: Youtube / Алексей Навальный

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.