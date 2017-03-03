В РФ устроили давку за бесплатные блокноты Жириновского: видео

В четверг, 2 марта, в российском Кирове на вокзале образовалась давка и потасовка во время раздачи бесплатных сувениров от партии ЛДПР: футболок, кепок, ручек и блокнотов. Об этом сообщает российское издание 7x7-journal.ru.

Как сообщается, массовая потасовка образовалась на городском вокзале, куда приехал так называемый "поезд помощи от партии ЛДПР". Люди начали давку еще до прибытия поезда, во время раздачи бланков для написания обращения на имя Владимира Жириновского.

Однако после прибытия состава количество людей на площади заметно увеличилось. "На ступеньках столовой, стоявшей как раз напротив поезда, возник молодой человек в фирменной куртке партии. Его почти сразу перестало быть видно: люди заслонили его, окружив плотным кольцом", - пишет издание.

СМИ отмечает, что во время раздачи кепок в толпе чуть не затоптали двух человек: мужчину и пожилую женщину. "Стоявшие недалеко полицейские наблюдали за ситуацией молча. Кепки кончились быстро, толпа сразу же рассосалась", - сказано в сообщении.

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