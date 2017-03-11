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Жертвами циклона на Мадагаскаре стали 38 человек

11.03.2017, 11:20

Жертвами циклона Энаво, который накрыл Мадагаскар, стали 38 человек, передает AFP.

Пострадали 180 человек, а 53 тысячи остались без дома и вынуждены переезжать.

Только в столице страны Антананариву пострадали 32 тысячи человек.

Энаво накрыл северо-восток Мадагаскара, реки вышли из берегов, угрожая масштабными наводнениями. 

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