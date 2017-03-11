Жертвами циклона на Мадагаскаре стали 38 человек
11.03.2017, 11:20
Жертвами циклона Энаво, который накрыл Мадагаскар, стали 38 человек, передает AFP.
Пострадали 180 человек, а 53 тысячи остались без дома и вынуждены переезжать.
Только в столице страны Антананариву пострадали 32 тысячи человек.
Энаво накрыл северо-восток Мадагаскара, реки вышли из берегов, угрожая масштабными наводнениями.
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