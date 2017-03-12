В грузинском Батуми произошли столкновения жителей с полицией
12.03.2017, 01:13
Перед зданием управления полиции Аджарии в грузинском городе Батуми произошли столкновения местных жителей и полиции, был применен слезоточивый газ. Об этом сообщает Грузия Online.
По информации Службы скорой помощи, на акции пострадали три человека. Из них двое участников акции и один полицейский, которому попал в голову камень. Их жизни опасность не угрожает. Участники акции заявляют, что не намерены расходиться.
Спонтанная акция жителей Батуми началась после того, как патрульная полиция оштрафовала гражданина на 200 лари. Как сообщают источники, мужчина сегодня похоронил сына, и на пути с похорон остановил машину у аптеки, так как супруге стало плохо. Именно в это время подъехала патрульная полиция и наложила штраф за создание помех автодорожному движению. Между мужчиной и полицейским возникла словесная перепалка. Мужчина был задержан. Как сообщает МВД Грузии, задержан еще один гражданин, который пытался заступиться за мужчину.
Жители Батуми заявляют, что полиция в последнее время жестко штрафует водителей. Участники акции требуют отставки главы местной полиции Кахи Бухрадзе и освобождения задержанных.
По информации Службы скорой помощи, на акции пострадали три человека. Из них двое участников акции и один полицейский, которому попал в голову камень. Их жизни опасность не угрожает. Участники акции заявляют, что не намерены расходиться.
Спонтанная акция жителей Батуми началась после того, как патрульная полиция оштрафовала гражданина на 200 лари. Как сообщают источники, мужчина сегодня похоронил сына, и на пути с похорон остановил машину у аптеки, так как супруге стало плохо. Именно в это время подъехала патрульная полиция и наложила штраф за создание помех автодорожному движению. Между мужчиной и полицейским возникла словесная перепалка. Мужчина был задержан. Как сообщает МВД Грузии, задержан еще один гражданин, который пытался заступиться за мужчину.
Жители Батуми заявляют, что полиция в последнее время жестко штрафует водителей. Участники акции требуют отставки главы местной полиции Кахи Бухрадзе и освобождения задержанных.
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