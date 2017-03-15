"Буду расстреливать и вешать": Жириновский угрожает депутатам ЕР

В ходе "часа выступлений" в нелегитимной Госдуме РФ лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в Московской области на кандидатов от его партии оказывалось давление.

После его заявления один из парламентариев из зала вступил в спор с Жириновским. Он резко ответил. "Видите, что делает "Единая Россия"? Они подкупленные депутаты", - сказал он.

Он также заявил, что по итогам президентских выборов "в марте въедет в Кремль" и будет "расстреливать и вешать" оппонентов. Покинув трибуну, он продолжал выкрикивать оскорбления.

Как пишет, Lenta.ru, после завершения выступления зампредседателя Госдумы РФ Сергей Неверов призвал комиссию по этике внимательно отнестись к выступлению Жириновского.

Издание отмечает, что он в ответ опять начал выкрикивать оскорбления в адрес членов "Единой России", после чего вывел всю фракцию ЛДПР из зала.

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