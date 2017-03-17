На Кипре горит здание с офисом российской радиостанции: видео

В Лимассоле на Кипре в здании, где находится офис российской радиостанции Russian Wave, сегодня утром около 08:35 по киевскому времени произошел взрыв. Такую информацию сообщил у себя в Facebook бизнесмен Сергей Лаврухин.

"В здании BodyLine взрыв... Машины скорой помощи и пожарные приехали, квартал окружили. Там новый офис и студии Russian Wave", - написал он.

По информации российских СМИ, во время взрыва, который произошел примерно в 07:45 по киевскому времени, в редакции радиостанции не было сотрудников.

Фото: twitter.com/3limahonner

Видео: Facebook / Алекс Вавинов

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