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В Брюсселе взрыв газа разрушил два дома: есть раненые

19.03.2017, 00:40
В Брюсселе в результате взрыва газа разрушены два дома, семь человек ранены. Об этом сообщает RTBF.

Четыре человека получили легкие ранения, трое - дети двух и 15 лет, а также взрослый - тяжелые.

Пьер Meй, представитель пожарного департамента Брюсселя заявил, что в результате взрыва один дом разрушен, а от одного остался только передний фасад.

14 февраля в Оксфорде в многоквартирном доме произошел взрыв газа.

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