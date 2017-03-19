В Брюсселе взрыв газа разрушил два дома: есть раненые

В Брюсселе в результате взрыва газа разрушены два дома, семь человек ранены. Об этом сообщает RTBF





Четыре человека получили легкие ранения, трое - дети двух и 15 лет, а также взрослый - тяжелые.





Пьер Meй, представитель пожарного департамента Брюсселя заявил, что в результате взрыва один дом разрушен, а от одного остался только передний фасад.





14 февраля в Оксфорде в многоквартирном доме произошел взрыв газа.





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