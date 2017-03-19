В Брюсселе взрыв газа разрушил два дома: есть раненые
19.03.2017, 00:40
@dhondtj Just took this really short one #Bruxelles pic.twitter.com/Hut76ySTW7— Anca Gurzu (@AncaGurzu) 18 марта 2017 г.
В Брюсселе в результате взрыва газа разрушены два дома, семь человек ранены. Об этом сообщает RTBF.
Четыре человека получили легкие ранения, трое - дети двух и 15 лет, а также взрослый - тяжелые.
Пьер Meй, представитель пожарного департамента Брюсселя заявил, что в результате взрыва один дом разрушен, а от одного остался только передний фасад.
14 февраля в Оксфорде в многоквартирном доме произошел взрыв газа.
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