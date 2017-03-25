NASA испытало двигатель сверхтяжелой ракеты: видео
25.03.2017, 12:07
NASA провело испытание двигателя RS-25, который будет использован в первой ступени сверхтяжелой ракеты-носителя SLS (Space Launch System). Видео испытаний опубликовано на странице программы SLS в Facebook.
Испытания прошли в Космическом центре имени Джона Стенниса (штат Миссисипи, США). Они продолжались 6 минут 20 секунд.
19 марта космический корабль Dragon американской компании SpaceX совершил успешную мягкую посадку на Землю, приводнившись у побережья южной Калифорнии недалеко от Сан-Диего. Он доставил на Землю ряд научных и лабораторных материалов.
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