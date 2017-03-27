В Гонконге 18 человек пострадали из-за поломки эскалатора: видео
27.03.2017, 00:46
В торговом центре Гонконга эскалатор, который ехал вверх, резко изменил направление движения. Об этом сообщает South China Morning Post.
40-метровый эскалатор бесконтрольно начал ехать вниз и ускорятся. Система торможения не сработала.
Пострадали 18 человек, из них двое остаются в больнице, в том числе 47-летний мужчина, который получил самые тяжелые травмы.
Двое работников компании-подрядчика по установке эскалатора арестованы.
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