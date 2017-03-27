USD:  26.93  27.21   EUR:  28.78  29.43  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В США произошла драка между сторонниками и противниками Трампа

27.03.2017, 03:34

Сторонники и противники президента США Дональда Трампа устроили драку на пляже в Южной Калифорнии. Об этом сообщает Reuters.

Четырех человек арестовали: троих за нелегальное использование перечного газа и еще одного за насилие. 

Сторонники Трампа шли маршем вдоль городского пляжа и столкнулись с небольшой группой противников президента, которые собрались сорвать шествие.      

Читайте также: Трамп в телефонном разговоре перепутал Юнкера и Туска

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.


Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярное видео
Все видео
Новости раздела
Все новости
узнать больше
slovoidilo.ua
 