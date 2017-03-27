В США произошла драка между сторонниками и противниками Трампа

Сторонники и противники президента США Дональда Трампа устроили драку на пляже в Южной Калифорнии. Об этом сообщает Reuters.



Четырех человек арестовали: троих за нелегальное использование перечного газа и еще одного за насилие.



Сторонники Трампа шли маршем вдоль городского пляжа и столкнулись с небольшой группой противников президента, которые собрались сорвать шествие.



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