"Когда они уже нажрутся". Что говорили на протестах в РФ - видео
На улицы вчера, 26 марта, несколько тысяч возмущенных россиян вывела коррупция властей, растущий разрыв между благосостоянием высшего руководства и народа, а также неудовлетворенность тем, как управляет Россией президент Владимир Путин. Об этом участники несанкционированных протестов рассказали на камеру журналисту УНИАН в Москве Роману Цимбалюку.
"Достало все. Мы уже прожили свою жизнь, а молодежи как? С такими зарплатами, с ипотеками. А они воруют и воруют. Когда уже нажрутся", - заявила одна из протестующих.
Люди в целом были не уверены, что их акция протеста чем-либо поможет ситуации. "Вряд ли что-то будет, но стоим", - добавила женщина.
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В воскресенье, 26 марта 2017 года, в Москве и других российских городах прошли несогласованные с властями акции протеста против коррупции. Организатор - глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный. Поводом для проведения мероприятий стало расследование Фонда об имуществе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Вскоре после начала Навальный был задержан, его арестовали, сегодня состоится суд. В московском офисе ФБК прошли обыски.
По данным МВД Москвы, в акциях приняли участие от семи до восьми тысяч человек. По данным очевидцев, в центр города вышли более 20 тысяч россиян. Задержаны более тысячи человек.
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