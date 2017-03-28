В США теннисистке РФ посоветовали "возвращаться в Москву": видео
28.03.2017, 17:21
В США российской теннисистке Светлане Кузнецовой во время теннисного турнира в Майами с американкой Винус Уильямс зрители посоветовали "возвращаться в Москву".
Как сообщил у себя в Twitter спортивный журналист Илья Ривлин, инцидент произошел, когда Уильямс начала подачу - в этот момент зрители зашумели и засвистели.
Один из болельщиков, обращаясь к Кузнецовой, закричал "Go back to Moscow" ("Возвращайся в Москву").
Поединок завершился победой Уильямс со счетом 7:6, 6:3.
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