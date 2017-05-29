Макрон о рукопожатии с Трампом: Это момент истины

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал свое жесткое рукопожатие с лидером США Дональдом Трампом в минувший четверг в Брюсселе "моментом истины". Об этом глава Пятой республики заявил в интервью французскому изданию Journal du Dimanche.



"Мое рукопожатие с ним - это не просто так, это не альфа и омега политики, это момент истины", - сказал Макрон.



По словам французского лидера, и Трамп, и президенты Турции и России "смотрят на отношения с другими с точки зрения силы", однако его это "не беспокоит".



Макрон также отметил, что рукопожатием хотел продемонстрировать президенту США нежелание идти "на небольшие уступки, даже символические".



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Первая встреча Трампа и Макрона состоялась в Брюсселе 25 мая, в преддверии саммита НАТО. На фотографиях их рукопожатия, длившегося несколько секунд, видно, что президенты сжали друг другу руки достаточно сильно, пристально глядя в глаза визави. Прервать этот дружественный жест решил Трамп, первым разжавший пальцы своей руки.



28 мая 2017 года сообщалось, что Макрон намерен вести с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе предстоящей встречи "требовательный диалог".

Видео: YouTube / Bloomberg Politics



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