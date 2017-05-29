Ураган в Москве: 6 человек погибли, 40 получили ранения
Крыша вернись pic.twitter.com/0mKvhEGRcf— Блогер Женя (@AnteUni) 29 мая 2017 г.
Сегодня, 29 мая, на Москву налетел ураган, жертвами которого стали шесть человек, более сорока человек получили ранения. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за урагана пострадали более 40 человек. Он также подтвердил информацию о погибших, не уточнив их число.
Ранее в московском главке МЧС агентству сообщили, что с понедельника, 29 мая, по 07:00 30 мая в Москве местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер при грозе с порывами 17-22 м/с.
В МЧС отметили, что из-за ветра возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.
Пользователи социальных сетей публикуют фотографии и видео последствий урагана.
Фото: twitter.com/OrelaA
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