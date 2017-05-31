США испытали систему перехвата баллистических ракет

США успешно сбили межконтинентальную баллистическую ракету при помощи обновленной системы перехвата. Об этом сообщает CNN.



Этим испытанием США показали возможность противостоять запускам ракет Северной Кореи.



Ракету-перехватчик запустили с базы в Вандерберге, Калифорния. Макет баллистической ракеты перехватили над Тихим океаном.



В Пентагоне заявили, что эта система жизненно важна для США и испытание показало, что Соединенные Штаты "имеют дееспособный и надежный сдерживающий фактор против очень реальной угрозы".

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