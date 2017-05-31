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США испытали систему перехвата баллистических ракет

31.05.2017, 02:50

США успешно сбили межконтинентальную баллистическую ракету при помощи обновленной системы перехвата. Об этом сообщает CNN.

Этим испытанием США показали возможность противостоять запускам ракет Северной Кореи.

Ракету-перехватчик запустили с базы в Вандерберге, Калифорния. Макет баллистической ракеты перехватили над Тихим океаном. 

В Пентагоне заявили, что эта система жизненно важна для США и испытание показало, что Соединенные Штаты "имеют дееспособный и надежный сдерживающий фактор против очень реальной угрозы". 

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