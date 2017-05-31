У посольства ФРГ в Кабуле прогремел взрыв, сотни жертв: видео

В дипломатическом районе центра столицы Афганистана около 06:05 утра по киевскому времени произошел теракт: недалеко от иностранных посольств и президентского дворца взорвался начиненный взрывчатым веществом автомобиль. Об этом со ссылкой на афганскую полицию сообщает Reuters.

"Это был заминированный автомобиль около немецкого посольства. Рядом есть и также другие важные учреждения. Пока сложно сказать, что же было целью (террористов)", - приводит агентство слова правоохранителей.

По данным МВД Афганистана, "несколько человек" погибли, информация Минздрава страны говорит о "по меньшей мере 67 раненых", большинство из которых - гражданские.

Позднее агентство Al Jazeera сообщило о 12 погибших и 92 раненых, а местный ресурс Pajhwok Afghan News пишет о "20 убитых и 300 раненых".

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По свидетельствам очевидцев, взрывом были повреждены дома на расстоянии нескольких сотен метров. Сгорели около 30 автомобилей.





Сейчас центр Кабула оцеплен полицией.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за теракт.

















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Фото: соцсети, видео: Youtube и Youtube

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