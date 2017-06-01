Немецкие студенты пытались отбить у полиции одногруппника-афганца

В Нюрнберге около 300 учеников профессионально-технического училища несколько часов пытались помешать задержанию своего одногруппника-афганца. Об этом сообщает Spiegel.

Полиция пыталась забрать 20-летнего афганца для того, чтобы отправить его в место лишения свободы и депортировать. Но возник протест, в результате которого ранения получили девятеро полицейских и задержаны трое демонстрантов.



Как сообщили в полиции, афганский студент был согласен идти в машину с правоохранителями. Однако его одногруппники заблокировали выезд. Позже собрались около 300 человек.



Противостояние с полицией длилось несколько часов.



Афганца забрали, но толпа протестующих заявила, что отправится в центр Нюрнберга.



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