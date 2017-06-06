Навальный выпустил фильм об имении Медведева на Рублевке: видео

Российский оппозиционер Алексей Навальный и его организация Фонд борьбы с коррупцией выложили в сети новый фильм-расследование об имении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Рублевке в Подмосковье. Видео опубликовано на Youtube-канале политика-оппозиционера.

Расследователи утверждают, что усадьбу главе российского правительства подарил один из "друзей Путина" - олигарх Алишер Усманов. При этом территория и недвижимость якобы записаны на имя однокурсника Медведева, некоего Илью Елисеева.

ФБК оценила роскошное имение под Москвой в 5 млрд рублей (около 2,3 млрд гривень).

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26 марта 2017 года в более чем сотне городов по всей России прошли несанкционированные акции против коррупции среди высшего руководства страны. В Москве задержали 933 человека, в Санкт-Петербурге - около 150 человек. Навальный был приговорен к 15 суткам ареста, его оштрафовали на 20 тысяч рублей.





Поводом для протестов стало расследование оппозиции об имуществе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое называлось "Он вам не Димон". Сам премьер РФ назвал обвинения "чушью", которая якобы направлена на то, "чтобы вытащить людей на улицы". Нелегитимная Госдума РФ отказалась проверять данные о коррупции Медведева.



В последний день весны суд в РФ обязал Навального и ФБК удалить фильм "Он вам не Димон", защищая "честь и достоинство" Усманова.



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