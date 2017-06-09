В сети появилось видео убийства террористов в Лондоне
09.06.2017, 05:46
На видеозаписи зафиксировано убийство полицейскими троих террористов, совершивших серию атак в центре Лондоне в ночь с 3 на 4 июня.
Как сообщалось ранее, террористы на фургоне наехали на случайных прохожих, после чего напали с ножами на людей на улице и в баре. В результате теракта погибли семь человек.
Ответственность за теракт взяла на себя группировка Исламское государство.
Читайте также: Лондон попрощался с жертвами теракта: фото
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:20
-
вчера
18:07
-
вчера
17:57
-
вчера
17:45
-
вчера
17:37
Материалы по теме
-
08.06.2017 17:04
-
08.06.2017 09:22
-
07.06.2017 15:56
-
07.06.2017 14:39
-
07.06.2017 14:21
Все материалы по теме: Терроризм
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
-
Вчера, 21:33
-
-
06.06.17, 14:23