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В сети появилось видео убийства террористов в Лондоне

09.06.2017, 05:46

На видеозаписи зафиксировано убийство полицейскими троих террористов, совершивших серию атак в центре Лондоне в ночь с 3 на 4 июня.

Как сообщалось ранее, террористы на фургоне наехали на случайных прохожих, после чего напали с ножами на людей на улице и в баре. В результате теракта погибли семь человек. 

Ответственность за теракт взяла на себя группировка Исламское государство.

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