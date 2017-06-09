В сети появилось видео убийства террористов в Лондоне

На видеозаписи зафиксировано убийство полицейскими троих террористов, совершивших серию атак в центре Лондоне в ночь с 3 на 4 июня.

Как сообщалось ранее, террористы на фургоне наехали на случайных прохожих, после чего напали с ножами на людей на улице и в баре. В результате теракта погибли семь человек.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка Исламское государство.

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