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Пожар в Лондоне: полиция показала видео внутри здания

19.06.2017, 00:58

Полиция Лондона показала фотографии и видео, сделанные внутри сгоревшего здания Grenfell Tower. 

Глава полиции сказал, что ситуация внутри "граничит с неописуемой" и предупредил, что количество жертв может вырасти. 

На фото и видео показали уничтоженные огнем коридоры и квартиры дома. 

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В результате пожара погибли по меньшей мере 30 человек. Спасатели сообщают, что уже не надеются найти под завалами живых людей, а количество жертв может достигнуть 100.

17 июня более тысячи демонстрантов собрались возле Даунинг стрит в Лондоне, где находится резиденция британского премьер-министра Терезы Мэй, требуя ее отставки. Демонстрация была вызвана гневной реакцией на поведение премьер-министра в результате пожара в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне.

Фото, видео: Metropolitan police

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