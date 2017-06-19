Пожар в Лондоне: полиция показала видео внутри здания
Полиция Лондона показала фотографии и видео, сделанные внутри сгоревшего здания Grenfell Tower.
Глава полиции сказал, что ситуация внутри "граничит с неописуемой" и предупредил, что количество жертв может вырасти.
На фото и видео показали уничтоженные огнем коридоры и квартиры дома.
В результате пожара погибли по меньшей мере 30 человек. Спасатели сообщают, что уже не надеются найти под завалами живых людей, а количество жертв может достигнуть 100.
17 июня более тысячи демонстрантов собрались возле Даунинг стрит в Лондоне, где находится резиденция британского премьер-министра Терезы Мэй, требуя ее отставки. Демонстрация была вызвана гневной реакцией на поведение премьер-министра в результате пожара в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне.
Фото, видео: Metropolitan police
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