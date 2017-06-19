Пожар в Лондоне: полиция показала видео внутри здания

Полиция Лондона показала фотографии и видео, сделанные внутри сгоревшего здания Grenfell Tower.



Глава полиции сказал, что ситуация внутри "граничит с неописуемой" и предупредил, что количество жертв может вырасти.



На фото и видео показали уничтоженные огнем коридоры и квартиры дома.





В результате пожара погибли по меньшей мере 30 человек. Спасатели сообщают, что уже не надеются найти под завалами живых людей, а количество жертв может достигнуть 100.