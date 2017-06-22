Истребитель НАТО приблизился к самолету Шойгу над Балтикой: видео

К самолету министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу, который в среду, 21 июня, направлялся в Калининград, во время полета над нейтральными водами Балтийского моря приблизился истребитель НАТО F-16. Видео инцидента, записанное с российского борта, опубликовал рупор кремлевской пропаганды телеканал Звезда.



На записи видно, как самолет Альянса некоторое время летит рядом с лайнером главы Минобороны. Затем между F-16 и бортом Шойгу появляется российский Су-27 из эскорта, сопровождавшего министра. Истребитель качнул крыльями, якобы демонстрируя натовскому самолету свое вооружение, после чего тот удалился.



По видео трудно определить, к воздушным силам какой страны принадлежит истребитель НАТО.



Позднее пропагандистский ресурс РИА Новости сообщил, что самолеты Альянса якобы вновь сопроводили борт Шойгу на его обратном пути из Калининграда, однако уже "на значительном расстоянии".

Читайте также: Истребители Польши проследят за крупнейшими военными учениями РФ



Тем временем в НАТО сообщили, что в среду наблюдали за тремя самолетами РФ над Балтийским морем, в том числе за двумя истребителями, которые не реагировали на требования управления воздушным движением или просьбы идентифицировать себя.



"Согласно стандартной практике, когда неизвестный самолет приближается к воздушному пространству НАТО, воздушные силы Альянса и стран-членов поднимаются в небо, чтобы проконтролировать эти полеты. Когда самолеты НАТО перехватывают воздушное судно, они идентифицируют его визуально, сохраняя все время безопасное расстояние. После завершения процедуры самолеты Альянса удаляются", - цитирует представителя Организации Североатлантического договора Reuters.



При этом в НАТО отметили, что не располагают информацией о том, кто был на борту российских самолетов.

21 июня 2017 года Минобороны РФ заявило о перехвате над нейтральными водами Балтийского моря двух самолетов-разведчиков ВВС США RC-135.

Видео: YouTube / Звезда



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.