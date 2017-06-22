Двое украинцев погибли в Москве - росСМИ

В Москве из-за выброса метана в канализации погибли пятеро рабочих, среди которых двое граждан Украины, двое граждан Киргизии и один россиянин. Об этом сообщает РИА новости.

Утечка газа произошла во время ремонтных работ в канализационном колодце в тот момент, когда рабочие откачивали из него воду.



Следственный комитет РФ подтвердил гибель троих человек. Столичная пресс-служба МЧС также подтвердила факт инцидента. Точное количество пострадавших и обстоятельства трагедии уточняются, но по предварительной информации одному из шести рабочих удалось выжить.

14 июня при тушении обломков российской ракеты у Байконура пострадали работники, убиравшие обломки ракеты: один погиб, у другого 45% тела в ожогах.

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